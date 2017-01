All'Home il live degli Ex Otago

Venerdì 6 gennaio le melodie pop della band ligure. “Volevamo raccontare il presente e non c'è niente di più presente di Marassi”

All’Home Rock Bar di Treviso il primo live del nuovo anno è affidato alla band ligure Ex Otago. Gli Ex-Otago si formano nel 2002 nella città di Genova, quartiere di Marassi. All’inizio sono in tre Simone Bertuccini, Maurizio Carucci, Alberto Argentesi e si raccontano con una chitarra acustica, due pianole e qualche giocattolo. Poi, dopo varie vicissitudini, alla batteria arriva Gabriele Floris, Aberto esce dal gruppo, alle tastiere e cori arriva Francesco Bacci e al sax e flauto traverso Olmo Martellacci per l’attuale formazione a cinque.

Canzoni leggere, uniche ed emozionanti, ironiche e malinconiche al contempo; un nuovo romanticismo sorretto da storie semplici a tratti commoventi, melodie pop e da un’attitudine quasi punk. Un coinvolgente entusiasmo che, dal vivo, si trasmette dalla prima all’ultima fila e, su disco, si traduce in arrangiamenti asciutti che valorizzano le contagiose melodie prodotte con naturalezza in ogni singolo brano. Il nuovo disco “Massari” ne è la conferma. Affermano gli artisti: “Volevamo raccontare il presente e non c'è niente di più presente di Marassi”. Marassi è la Genova post moderna, il posto più vicino a quello che si può definire casa per gli Ex Otago. Il posto da cui è partito tutto, il quartiere dove sono nati e cresciuti, un serpente di strade che arrivano fino al rifugio in cui ancora oggi si ritrovano tutte le settimane a scrivere canzoni, mangiare insieme e suonare.

Inizio concerto h 19, ingresso gratuito.