Hyakki Yagyou 2019: in città torna la Marcia dei 100 Spettri

Torna la Marcia dei 100 Spettri! Sabato 29 giugno, a partire dalle ore 22.00, in Via San Nicolò 15, Treviso ospiterà la 5° edizione della Hyakki Yagyou, l’evento dedicato agli yokai giapponesi e alle loro tradizioni. Un’antica leggenda narra che ogni anno durante una calda notte d’estate gli spettri attraversano le strade del Giappone, e chiunque si imbatta nel loro cammino rischia la morte, a meno che non si protegga con delle pergamene manoscritte. Questa tradizione, iniziata nel Nipponbashi d’Estate 2015, ha avuto nel corso degli anni un aumento notevole di partecipanti, portandoci ad un numero elevato di persone.

Qual è il percorso della marcia?

La marcia si snoda per le vie del centro storico, passando attraverso alcuni dei punti più belli della città di Treviso.

Le location scelte per la narrazione delle storie sono le seguenti:

Battistero del Duomo di Treviso

Canale del Buranelli

Loggia dei Cavalieri

Come ci si iscrive alla marcia e qual è il regolamento?

Le pre-iscrizioni si chiudono il 28 giugno. Sarà possibile iscriversi anche in loco, sia al trucco che alla marcia, dalle 10.00 di sabato 29 giugno, all’Info Point del Nipponbashi Matsuri. La partecipazione è gratuita.

INFORMAZIONE IMPORTANTE per chi si iscriverà in loco: gli yokai che vorranno iscriversi in loco al concorso, dovranno obbligatoriamente portare un’immagine stampata dello yokai di riferimento, da consegnare alla giuria. Non accetteremo iscrizioni senza l’immagine di riferimento. La partecipazione è gratuita, non è obbligatoria, ma iscrivendovi ci permetterete di gestire la marcia al meglio.

Iscrizioni per prenotare il trucco e/o lo yukata: fino al raggiungimento del numero massimo previsto. I costi per il trucco e/o il noleggio sono: trucco 5,00€ per persona / noleggio yukata 40,00€ per persona.

Regolamento Hyakki Yagyou 2019, da leggere con attenzione per tutti i partecipanti, sia per gli iscritti che per coloro che partecipano con un loro costume.

I punti salienti dello svolgimento:

La narrazione delle storie avverrà tramite un impianto audio: il problema maggiore nelle scorse edizioni era la difficoltà nel sentire le storie. Quest’anno i narratori avranno a disposizione microfoni e casse audio, che permetteranno a tutti di sentire le storie narrate. Il corcorso “Lo Yokai che c’è in te” avrà regole più precise e a tutela dei partecipanti: sarà presente una giuria di tre persone ufficiosamente chiamate Otoroshi, Nozuchi e Nurarihyon. Inoltre, i concorrenti verranno visionati dalla giuria prima dell’inizio della marcia, così da permettere loro di scegliere il vincitore anche in caso di maltempo e annullamento della marcia.

L’iscrizione sarà obbligatoria solo per chi partecipa al concorso e per chi vuole farsi truccare. Per chi vuole partecipare alla marcia con un costume proprio ma non al concorso, l’iscrizione sarà solo consigliata, al fine di permetterci di organizzarci al meglio. I costumi dovranno essere legati alla tradizione nipponica, anche per coloro che partecipano solo alla marcia e non al concorso. La Hyakki Yagyou è dedicata agli yokai e agli yurei, e così deve restare. Il trucco verrà diviso per fasce orarie: chi sceglie di farsi truccare da noi sceglierà la fascia oraria preferita, nella quale permetteremo un massimo di 8 persone alla volta. Questo ci permetterà di evitare lunghe attese da parte degli iscritti. Potrete noleggiare uno yukata assieme al trucco, per vivere in maniera ancora più nipponica la marcia! Naturalmente, penseremo noi a vestirvi.

Il ritmo di marcia sarà lento e cadenzato. Il percorso della marcia è stato migliorato, includendo zone particolari e suggestive, per permettere agli yokai di realizzare set fotografici unici! Pubblicheremo online la mappa della marcia, e stamperemo delle copie da distribuire gratuitamente all’info point del Matsuri. In questo modo, anche chi ci raggiunge dopo potrà trovarci senza difficoltà! I premi saranno legati alla tradizione giapponese: scopriteli più in basso!

Quali sono i premi?

Primo premio:

Attestato di partecipazione

Primo premio a tema culturale, scelto con cura dallo staff Nipponbashi

Set fotografico professionale con Massimo Malvestio*

Omamori portafortuna originale giapponese

2° e 3° Classificato:

Attestato di partecipazione

Omamori portafortuna originale giapponese!

Vi aspettiamo a Treviso il 29 giugno alle 22.00, per una marcia fuori dall’ordinario!