Hyakki Yagyou: a Treviso la Marcia dei 100 Spettri

Torna la Marcia dei 100 Spettri! Sabato 30 giugno, a partire dalle ore 22, in Via San Nicolò 15, Treviso ospiterà la 4° edizione della Hyakki Yagyou, l’evento dedicato agli yokai giapponesi e alle loro tradizioni. Un’antica leggenda narra che ogni anno durante una calda notte d’estate gli spettri attraversano le strade del Giappone, e chiunque si imbatta nel loro cammino rischia la morte, a meno che non si protegga con delle pergamene manoscritte.

Questa tradizione, iniziata nel Nipponbashi d’Estate 2015, ha avuto nel corso degli anni un aumento notevole di partecipanti, portandoci, nel 2017, ad avere diversi problemi logistici dovuti al numero elevato di persone. Per questo motivo, molti saranno i cambiamenti in questa edizione, maturati dopo anni di lavoro sulla marcia e sui suoi punti deboli.

Come ci si iscrive alla marcia e qual è il regolamento?

Iscrizioni per partecipare al concorso: dal 01 marzo al 28 giugno 2018. La partecipazione è gratuita.

Iscrizioni per partecipare alla marcia ma non al concorso: fino al 28 giugno. La partecipazione è gratuita, non è obbligatoria, ma iscrivendovi ci permetterete di gestire la marcia al meglio.

Iscrizioni per prenotare il trucco e/o lo yukata: dal 01 marzo fino al raggiungimento del numero massimo previsto. Per il noleggio yukata il termine ultimo è il 20 maggio 2018. I costi per il trucco e/o il noleggio sono: trucco 5,00€ per persona / noleggio yukata 40,00€ per persona.

Iscrizioni ai workshop di decorazione maschere Hannya e Tengu: massimo 10 persone per turno.Il costo è 30,00€ per persona, comprensiva di maschera fatta a mano che resta di proprietà del partecipante.