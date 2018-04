I bemolli sono blu - Omaggio a Claude Debussy nel centenario della sua morte

Giulia Azzurra Rettore, arpa

Ilaria Bergamin, arpa

Alessandra Nocera, flauto

Giulia Lozza, flauto

Michele Sguotti, viola

Alex Betto, celesta

Laura Serena, voce recitante





CLAUDE DEBUSSY (Saint-Germain-en-Laye 1862 – Parigi 1918)



Syrinx per flauto solo, L 137

Très modéré





Sonata n°2 in fa maggiore per flauto, viola e arpa, L 145

Pastorale – Lento, dolce rubato

Interlude – Tempo di minuetto

Finale – Allegro moderato ma risoluto





Chansons de Bilitis, per due arpe, due flauti, celesta e voce recitante, L102



Chant pastoral - Les comparaisons - Les contes - Chanson - La partie d'osselets - Bilitis - Le tombeau sans nom - Les courtisanes égyptiennes - L'eau pure du bassin - La danseuse aux crotales - Le souvenir de Mnasidica -

La pluie du matin



Dopo il concerto, aperitivo con gli artisti offerto da Foss Marai, Valdobbiadene



Ingresso a offerta responsabile, su prenotazione via mail ad asolomatinee@gmail.com