I Goliardika al Bar Bamà a Vidor

La mitica band Goliardika, famosa perchè propone le canzoni tradizionali militari riarrangiate in chiave pop rock, funky, si esisibirà al Bar Bamà a Vidor sabato 4 marzo. Il gruppo è formato da: il "Capitano" Fabrizio De Poi, voce e chitarra ritmica, il "Sergente" Paolo Todoverto, chitarra solista e seconda voce, il "Caporale" Massimo Guizzo, bassista e corista, ed il "Soldato Semplice" Nicola Marsura, instancabile batterista. Tra i loro cavalli di battaglia, canzoni del calibro di: "Sul Cappello", "Gira l'Elica", "L'Inno dei Congedanti", "Vinassa Vinassa", "Caro Topino", "Il Silenzio del Congedante", "Sul Paion", "Vecchio Scarpone", e persino inni come "Trentatré" degli Alpini ed il "Flik Flok" dei Bersaglieri. Per un aperitivo goliardico e trascorrere una serata allegra, grazie alla loro capacità di ridare vigore alle vecchie canzoni innestandovi reef presi a prestito da famosi brani del repertorio rock internazionale.