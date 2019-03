"I love rock and roll party": Carnevale tutto da ballare al New Age Club

Torna in città "I love Rock and Roll party", la festa con tutte le hits, i video, i film e le mode che hanno fatto la storia del rock, in una serata evento al New Age Club di Roncade. In occasione del Carnevale i partecipanti sono invitati a vestirsi come la propria rockstar preferita. Una serata tutta da ballare a ritmo dei grandi classici del genere.

🎫 Prevendite a 5 euro + diritti di prevendita.

💶 Biglietti disponibili in cassa a 10 euro