I ragazzi del sogno raccontano l'esperienza del Summer Camp con un film

Il film: SUMMER CAMP

Interpretato da ragazze e ragazzi partecipanti al SUMMER CAMP Sogno Numero2

SABATO 16 febbraio 2019 ore 18.30

PREGANZIOL Sala Granziol, via T. Vecellio 167



Una piccola lezione sull'importanza del rendere autonomi i nostri figli e sulle esperienze condivise, senza la mediazione di social media e l’aiuto …. da casa.

Il film racconta le straordinarie avventure delle ragazze e dei ragazzi durante il 26° Campo Estivo Internazionale svoltosi presso la struttura Miramonti a Fiavè, in Trentino Alto Adige.

Ci si immergerà in una atmosfera fatta soprattutto di situazioni reali e spesso inconsuete, giochi, danze e magiche escursioni nel sito palafitticolo, patrimonio dell’UNESCO.

Non mancheranno le situazioni comiche, le lezioni in cucina e l’incontro con il Sindaco di Fiavè, Angelo Zambotti che, dopo la cerimonia ufficiale avvenuta nella piazza principale del comune, assieme alla Giunta Comunale ha partecipato alla festa organizzata dai ragazzi: Summer Disco Party,!

Un “reality” di gioia e di impegno, dove non ci sono nomination, per osservare come si muovono e vivono i nostri ragazzi fuori dall'ambiente familiare.

Perché l’autonomia è una conquista e un esercizio di responsabilità sociale e personale.

Al termine della serata sarà presentata l’Edizione 2019 del SUMMER CAMP.

Un brindisi e dolci tipici del carnevale concluderanno l’evento!

L’ingresso è gratuito, grazie al sapiente montaggio è godibilissimo da parte di tutti e vivamente … consigliato per chi vuole far vivere una esperienza al proprio figlio.

Informazioni 336 656997 – info@sogno2.it www.sogno2.it