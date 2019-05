I segreti dei colori dei cibi: incontro culturale gratuito

"Perchè scegliamo istintivamente un cibo rosso... o uno giallo?

Come può il colore del cibo influenzare il nostro stato d'animo?"

Durante la serata scopriremo che

CIO' CHE MANGI RIVELA LE TUE EMOZIONI

CIO' CHE MANGI INFLUENZA LE TUE EMOZIONI

e come colorare un piatto per alimentare in noi le emozioni che desideriamo!



A conduzione dell'incontro: la Dott.ssa Katiuscia Specchio, Psicologa,

L'evento è in collaborazione con il Cooking del B&B Barberia, a Treviso



Katiuscia Specchio è libera professionista dal 2001. Laureata in Psicologia presso l’Università degli Studi di Bologna. Specializzata in Psicoterapia Dinamica Breve presso il CISSPAT con sede a Padova.

Applica tecniche di rilassamento come Training Autogeno e Ipnosi.

Per interesse personale si è avvicinata ad una tecnica immaginativa come la fiaba- terapia: scrittura creativa e di scoperta che si può utilizzare con adolescenti, adulti e anziani nello specifico per il trattamento del morbo di Alzheimer. Facilitatore per gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto.







Ingresso GRATUITO - SU PRENOTAZIONE

E' necessario prenotare il proprio posto contattando Robe Turche

Tel. 349 2604921 (inviare un messaggio via whatsapp) o robeturche@gmail.com #robeturche

N. POSTI LIMITATI