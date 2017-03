Domenica 2 aprile 2017 presso TRA - Ca' dei Ricchi verrà presentata per la prima volta l’opera al pubblico. L'evento è proposto in due spettacoli: ore 16 e 20.30. Il costo del biglietto è di 10 euro, 5 euro per i tesserati TRA.



Per quel giorno si raccomanda:

- che il vostro smartphone (o computer portatile) sia carico; [ I ] ha bisogno di almeno due ore di autonomia.

- che siate puntuali perché piccoli adempimenti pre-spettacolo richiederanno qualche minuto in più rispetto a una normale performance musicale.

- di portare con se’ un documento d’identità, per poter ricevere le cuffie all'ingresso.



Cosa è [ I ] The experience?

Cinque performers, quattro musicisti e una cantante, eseguiranno live una sinfonia rock, che si ascolterà esclusivamente in cuffia con modalità binaurale. All’interno della cuffia c’è [ I ], fuori il silenzio. Dentro la cuffia il suono, fuori immagini e parole. Sì, perché mentre si ascolta il live, sul proprio smartphone scorrerà una storia da leggere, la storia di un hikikomori (termine giapponese che identifica chi sceglie di isolarsi e rifiuta il mondo esterno, scegliendo il silenzio) a Venezia, e verranno proiettati video di psicadelia digitale alternati a illustrazioni evocative, di cui vi abbiamo proposto qualche pillola in questi giorni. Il collettivo di [ I ] comprende cinque musicisti, due scrittori, un videomaker, una illustratrice, informatici e app developer. Un progetto trasversale che coinvolge più discipline sia di natura artistica che tecnologica. Il progetto è ospitato da Tra Treviso Ricerca Arte, con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Treviso.



TICKETS

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-i-the-experience-32634443499?aff=efbevent



FAQ

Cosa devo portare all'evento?

Devi portare uno smartphone oppure un computer portatile per seguire la storia, collegandoti a una WiFi gratuita. Il dispositivo deve essere carico a sufficienza (1h 30m di autonomia).

Le cuffie per ascoltare il concerto invece saranno disponibili all'ingresso consegnando un documento di identità.

Si raccomanda la massima puntualità. Non saranno consentiti ingressi dopo l'inizio, per non disturbare l'esperienza degli altri partecipanti.



Come posso contattare l'organizzatore per eventuali domande?

Sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/itheexperience/

Oppure scrivendoci un'email a frank.bonan@gmail.com

Oppure telefonando al TRA - Treviso Ricerca Arte allo 0422419990



Devo portare i biglietti stampati all'evento?

Non serve se acquistando il biglietto ci si è registrati con il proprio nome: all'ingresso ci sara' la lista dei partecipanti per facilitare la consegna delle cuffie.



Il nome sul mio biglietto o sulla registrazione non corrisponde al nome della persona che parteciperà, è un problema?

No, se veniamo informati tramite la nostra pagina Facebook oppure email.