Incontro con il campione olimpico Igor Cassina a Valdobbiadene

E’ stato il primo ginnasta italiano a vincere la medaglia d’oro olimpica nella sua specialità, la sbarra. Igor Cassina è un atleta che ha lasciato il segno nella ginnastica artistica, e non soltanto per i risultati raggiunti a livello agonistico. Si tratta infatti di un campione a tutto tondo: “Un modello virtuoso, in pedana e nella vita” ha detto di lui il presidente nazionale del CONI Giovanni Malagò. Igor Cassina venerdì 12 gennaio sarà ospite di Valdogym in un incontro aperto al pubblico che si terrà a partire dalle 20.45 presso l’Auditorium di Palazzo Piva. Partendo dal suo libro “Il ginnasta venuto dallo spazio”, scritto da Ilaria Leccardi, Igor ripercorrerà le tappe salienti della sua avventura sportiva, dagli esordi alla medaglia d’oro conquistata alle Olimpiadi di Atene, dalla nascita del “Movimento Cassina” all’esperienza come allenatore e insegnante, passando attraverso ostacoli, difficoltà e nuove sfide. L’incontro, che sarà moderato dalla giornalista Adriana Rasera, è aperto al pubblico.