Cucina giapponese online: come preparare la Cotton Cake e l'Ichigo Daifuku

Raggiungiamo il secondo traguardo nel nostro Patreon, per includere anche questa lezione tra quelle disponibili! Diventate patrons oggi su https://www.patreon.com/ikiya. Per partecipare a questa lezione è possibile iscriversi su https://bit.ly/2zSuoYT

Cosa imparerete in questa lezione?

Oggi, assieme a Yuri, prepariamo la Cotton Cake giapponese e l’Ichigo Daifuku, due dolci buonissimi e che ormai sono parte integrante della cultura giapponese. La Cotton Cake è la versione giapponese della cheesecake, anche se della ricetta originale tiene ben poco. Morbidissima e che si scioglie in bocca, è uno spettacolo sia da servire che da gustare! L’Ichigo Daifuku è invece una variante del più famoso dolce giapponese: il mochi. Dolce giapponese a base di farina di riso, marmellata di fagioli rossi azuki e fragole fresche, è perfetto da accompagnare al tè pomeridiano o a una cena nipponica. Yuri, direttamente dalla cucina di Ikiya, vi spiegherà passo per passo la preparazione di questi due dolci, e li preparerà in diretta assieme a voi!

Chi è Yuri Kagawa?

Yuri nasce a Tokyo il 7.01.1969. Ancora bambina si trasferisce con la famiglia ad Osaka, dove inizia a scoprire il magico mondo della cucina (giapponese). Così, sulla scia del libro di ricette per bimbi che la mamma le regalò, all’età di nove anni realizza i suoi primi Dango 団子, i tipici gnocchi di riso in salsa agrodolce. La sua storia d’amore col cibo inizia qui. Studia Lingua e Letteratura Italiana all’Università di Firenze, dove soggiorna due anni e contestualmente frequenta diversi corsi di cucina, tra cui quelli delle Sorelle Simili a Bologna. Ottiene il certificato REC alla Camera di Commercio di Firenze e, dopo la laurea in Letteratura, si trasferisce in Francia. Qui lavorerà come insegnante di Francese presso la prestigiosa Scuola di Cucina Giapponese Tsuji di Lione. In questo celebre Istituto Alberghiero le viene affidato anche l’incarico di tradurre i libri di cucina in giapponese e di fare l’interprete nelle lezioni tenute da rinomati Chef francesi, tra cui il notissimo Paul Bocuse, considerato uno dei più grandi cuochi del XX secolo. Questa esperienza sarà di fondamentale importanza: a contatto con questa stimolante realtà, Yuri riaccende la sua antica passione, fino a farla diventare un lavoro. Nel 2001 si trasferisce in Italia, si sposa, e conduce con successo corsi di cucina giapponese in varie associazioni e scuole di cucina, soprattutto in Nord Italia. All’attività di insegnamento affianca quella di divulgazione vera e propria della gastronomia tradizionale giapponese, attraverso degustazioni, cene e partecipazioni ai festival di settore. Vive a Padova ed ha due figli.

Come ci si iscrive alle lezioni online di Ikiya?

Questa lezione sarà compresa, al raggiungimento del secondo traguardo, per i patrons Momiji e Shogatsu, assieme a tanti altri vantaggi!

Diventate patrons oggi su https://www.patreon.com/ikiya per assistere alle lezioni online, sostenere Ikiya e sbloccare contenuti esclusivi! Non siete patrons? Diamo la possibilità anche a chi non ci sostiene su Patreon di frequentare i nostri corsi online. Questa lezione costa 25,00€, mentre per chi ha la nostra tessera associativa 2020 costa 20,00€. Iscrivetevi su https://bit.ly/2zSuoYT

Le lezioni si svolgono tutte su Zoom, una piattaforma online creata appositamente per meeting e webinar.

Una volta confermata la vostra iscrizione, riceverete via mail l’invito a partecipare.

Se non riesci ad essere online per la lezione?

Nessun problema! La lezione verrà registrata e caricata su Patreon, a disposizione di Momiji e Shogatsu. Se non potete partecipare non vi preoccupate, potrete rivederla quando volete!

Per gli ingredienti?

Stiamo preparando delle box da spedire a casa vostra, opzionali. Seguiteci per maggiori informazioni!

Data della lezione: domenica 17 maggio 2020, dalle 11.00 alle 13.00 circa

Costo

[Lezione inclusa per i patrons Momiji e Shogatsu https://www.patreon.com/ikiya al raggiungimento del secondo obiettivo]

Per chi non fosse patron è possibile partecipare versando un contributo pari 25,00€ a testa (20,00€ per soci ordinari 2020) tramite bonifico bancario o PayPal.

Il costo comprende tutte le ricette, la lezione dal vivo con possibilità di fare domande, e l’invio della registrazione, così da poterla rivedere ogni qualvolta se ne abbia bisogno.