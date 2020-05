Ikiya e Giappone: due chiacchiere online con Marianna Zanetta

Un evento esclusivo per i patrons (Hanami, Matsuri, Momiji e Shogatsu) e i soci ordinari 2020! Protagonista di questa live è Marianna Zanetta, titolare di Inari e dottoressa in Antropologia delle religioni e studi sull’Estremo Oriente, che ha da poco pubblicato il suo diario di campo in Giappone, “Tra Canti e Montagne”. Parleremo di Giappone, di Tohoku, di sciamane. Un incontro speciale, una live diversa dal solito.

Diario di campo tra le sciamane del Tohoku

Cos’è il Giappone? Fuori da Tokyo, nel verde dei boschi fitti, cosa si trova davvero in questo Paese? “Tra Canti e Montagne” è il risultato di più di 10 anni di amore per il Giappone. Non solo: è il risultato di un dottorato in antropologia, di una conoscenza più intima della cultura religiosa di questo Paese, di una convivenza stupenda e conflittuale. Insomma, è un piccolo racconto di un’esperienza luminosa, alla scoperta di silenziose donne sciamane che vivono nei boschi delle prefetture del Tohoku.

A metà tra diario di campo – tipico degli antropologi – e quaderno di schizzi, questo progetto ha la piccola grande ambizione di accompagnarvi in un Giappone ancora poco conosciuto, poco raccontato. Sia ben chiaro: è un viaggio tutto personale, che parte da amori e paure particolarmente private, ma che nel corso di questo decennio hanno risuonato con il mondo circostante.

Inari, Torino https://inaritorino.it

La pagina Patreon di Inari, per sostenere i suoi progetti https://www.patreon.com/JapanSoulTraveler

Come si partecipa agli incontri online di Ikiya?

Questi incontri si terranno in una live privata su YouTube, il cui link verrà inviato a tutti i nostri patrons (Hanami, Matsuri, Momiji e Shogatsu) e ai soci ordinari Nipponbashi 2020.

Diventate patrons su https://www.patreon.com/ikiya per poterci sostenere e partecipare a tutti gli incontri!