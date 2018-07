Ikiya's Saturday Party

Non è estate senza Ikiya! Ecco quindi che, prima delle partenze per il Giappone di fine luglio, il vostro Angolo di Giappone preferito vi aspetta per tre sabati consecutivi con una selezione apposita per i vostri aperitivi in città. Long drink a base di sake come il Lupin III o il Jappoito, matcha latte freddo, kakigori e street food saranno i protagonisti di questi fine settimana, assieme a dolci giapponesi e, ovviamente, tutta la nostra selezione di oggettistica!

Shopping & Drink by night, solo da Ikiya, solo per luglio.

Prenotazione non obbligatoria, vi aspettiamo direttamente a San Nicolò!