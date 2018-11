Il "Blu di ieri tour" di Valente al Corner Live

VALENTE è un cantautore e compositore di musica pop e alternative rock di Mestre. Durante la sua carriera musicale ha dato vita a varie band quali Art Decò e Holidays Futurisme, svolgendo il ruolo di lead vocalist, autore di testi e musiche e incidendo diversi album. Nel 2016 esce "Cambiamori", arrangiato e prodotto da Andrea Lombardini, proveniente da esperienze diverse tra jazz contemporaneo e post rock. Attualmente Valente ha appena finito di registrare un nuovo album, "Blu di ieri", novità autunnale di Dischi Soviet Studio registrato presso il Q Recording Studio di Milano e il Virtual Studio di Treviso, prodotto da Andrea Lombardini, basso, alle chitarre Alberto Milani, Dario Volpi e Xabier Iriondo (Afterhours), Emanuele Maniscalco alle tastiere e Phil Mer alla batteria; al sassofono Paolo Porta, ad arricchire di suggestive venature jazz contemporanee e black il suono generale; le coordinate del nuovo lavoro di VALENTE sono il ritorno ad un beat più sostenuto e a certe atmosfere elettro pop e new wave del suo esordio, il tutto sostenuto da una forte inventiva melodica e da un sound coerente.



Nello show le canzoni dal nuovo album e una selezione dal precedente"Cambiamori", con un sound che alterna energia elettrica e melodia pop a momenti più sperimentali venati di post rock, con una originale miscela di rock, pop e suggestioni anni 80 e new wave. A completare il live in scaletta anche due canzoni di Bowie e dei Cure riproposte in maniera molto originale e coerente col sound della band.

Gallery