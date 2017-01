"Il bosco delle fate" - Prima nazionale

Domenica 15 gennaio alle 16.30 al Teatro Sant'Anna PRIMA NAZIONALE DEL NUOVO SPETTACOLO DE GLI ALCUNI "IL BOSCO DELLE FATE" con Fata Corolla e Fata Valeriana, coinvolgente fiaba sull'ambiente e sulla natura, arricchito da belle musiche e canzoni. Domenica 24 gennaio alle 16.30 al Teatro Sant'Anna riprende la programmazione di "UNA FETTA DI TEATRO", fortunato cartellone per bambini e famiglie proposto da Gli Alcuni. La compagnia teatrale Gli Alcuni con Fata Corolla e Fata Valeriana (le attrici Anna Manfio e Anna Giusti) presenta in PRIMA NAZIONALE lo spettacolo "IL BOSCO DELLE FATE", regia di Anna Manfio, una bella fiaba che porterà il giovane pubblico a conoscere la grande varietà di piante del bosco, vivendo nello stesso tempo un'avventura coinvolgente che vede in azione anche Maga Cornacchia. LO SPETTACOLO - Corolla e Valeriana, due fate alle prime armi, leggono una fiaba da un vecchio libro. Si tratta di un racconto fantastico che si svolge molti e molti anni fa in un villaggio sperduto nelle Alpi. Il luogo è il paese di Grotta Oscura che è stato preso con la forza da una Maga malvagia e dal suo aiutante pasticcione Babù. Le due fate, per magia, vengono catapultate nel luogo misterioso in cui si svolge la vicenda narrata dal libro. Gli abitanti del villaggio chiedono aiuto a Corolla e Valeriana che, giunte nei pressi di una grotta, ricevono da un saggio Folletto i poteri magici delle Viviane, antiche creature che vivevano nel bosco in simbiosi con la natura. Attraverso la fantasia e l'immaginazione, le due fate trasformano gli elementi naturali che le circondano in strumenti per recuperare dei preziosi elementi e salvare così il paese di Grotta Oscura dalla perfida Maga Cornacchia. Lo spettacolo vuole avvicinare i bambini all'ambiente naturale che li circonda, far conoscere la varietà delle piante che vivono nel bosco, svelare le loro affascinati e misteriose caratteristiche e, ovviamente, stimolare la fantasia dei giovanissimi spettatori. La partecipazione è un punto fondamentale di tutti gli allestimenti teatrali de Gli Alcuni ed è diventato una sorta di "marchio di fabbrica" che permette ai giovani spettatori di vivere il teatro come un'esperienza tutt'altro che passiva e, anzi, incredibilmente coinvolgente. La rassegna al Sant'Anna prosegue quindi domenica 22/1 con lo spettacolo I musicanti di Brema, messo in scena dalla compagnia La Contrada. Costi e orario biglietteria - Ingresso euro 5,50 - tessera valida per 10 entrate (da utilizzare anche nello stesso giorno) euro 45. I bambini sotto i 3 anni entrano gratis. La biglietteria è aperta da lunedì a venerdì con orario 9-12,30 e 15-18,30; domenica 10-12 e 15-17,30. Per informazioni: 0422.421142 - teatro@alcuni.it - www.teatrosantanna.it.