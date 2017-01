GIOVEDI' 12 GENNAIO ORE 20.40: primo incontro: IL CORPO COME MAESTRO Fino a che punto conosciamo il nostro corpo? Riusciamo ad ascoltarlo e ricevere le sue comunicazioni o ce ne accorgiamo sempre troppo tardi, magari quando è ammalato o dolente? Il corpo è il tempio dell'anima e non conosce la menzogna: è il principale consigliere a cui possiamo rivolgerci, ma dobbiamo imparare a comprenderne il linguaggio e per farlo possiamo iniziare a sperimentare la differenza tra sapere (es: come è fatto il corpo, l'anatomia, il funzionamento...) e sentire (il respiro che entra ed esce, il battito del cuore, ecc). Il corpo è anche lo strumento con cui relazioniamo con il mondo esterno ed esprime l'esigenza del rispetto dello spazio vitale dell'individuo. Il Laboratorio "CONSAPEVOLvere - Giochi evolutivi con i piedi per terra" si sviluppa poi in quattro incontri (accessibili anche singolarmente): giovedì 12/1, 19/1, 25/1, 2/2 ore 20.40. Come ti sentiresti se le tue giornate fossero piacevoli, sensate e divertenti? La consapevolezza è la qualità regina che lo rende possibile ;) In questo Laboratorio ci sperimenteremo in alcune fra le dimensioni che viviamo ogni giorno, per allenarci al potere rigenerante della consapevolezza, provando strategie e giochi di gruppo semplici e divertenti. Con: Roberta Marzola - Facilitatrice e giornalista, ideatrice dei laboratori Facebook consapevole. Come usarlo per potenziare la tua energia e "Qualcuno ci ama". Azalai Pierluigi Albano: counselor, numerologo, artista poliedrico Giovedì 12 gennaio: IL CORPO come maestro Giovedì 19 gennaio: LE RELAZIONI: come interagire con gli altri mantenendo fede a se stessi? Giovedì 25 gennaio: FACEBOOK CONSAPEVOLE, ovvero come potenziare il potere personale attraverso internet Giovedì 2 febbraio: PULIZIE CONSAPEVOLI: pulire casa per sanare energeticamente la propria vita PRENOTA contattando: Roberta info@robertamarzola.it - cell 320 4103952 Centro Albero dei Desideri