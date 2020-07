"Il cuore oltre l’ostacolo": cardiologa e triathlon a confronto in piazza

Il cuore è stato messo a dura prova dalla pandemia da Coronavirus. E non solo quello delle persone che già soffrivano di malattie cardiache. Il forte stress ha generato ansia, che in molti vivono come disturbo d’ansia generalizzato. Dall’altro lato c’è la paura di non farcela, di non essere in grado di trovare il coraggio e la motivazione per reagire alla crisi.

Due lati della stessa medaglia su cui si confronteranno martedì 14 luglio alle ore 18 in Piazza Rinaldi Centro Storico Treviso - in caso di mal tempo sarà in Sala Verde a Palazzo Rinaldi - la dottoressa Sonja Cukon Buttignoni, cardiologa di Centro di medicina Treviso, specializzata in imaging cardiaco, e Bernardo Bernardini, triatleta paralimpico trevigiano, recentemente in libreria con “Finalmente corro”. Ad introdurre l'assessore alle politiche ambientali, Alessandro Manera ed il presidente Circolo Comunali Treviso, Paolo Pierobon. Moderatore Marco Ceotto, articolista del magazine Medicina Moderna.

L’incontro aperto al pubblico, dal titolo “Il cuore oltre l’ostacolo, dalla prevenzione alla ripresa”, si tiene per iniziativa del Circolo Comunali Treviso, con il patrocinio del Comune di Treviso e la direzione scientifica ed organizzativa di Centro di medicina Treviso. L’incontro si inserisce all’interno del ciclo Il tour della prevenzione, per la divulgazione tra la popolazione delle buone prassi e dei corretti stili di vita per la tutela della salute. La partecipazione è libera e gratuita. Per motivi organizzativi è gradita la segnalazione della partecipazione a Circolo Ricreativo Culturale Dipendenti Comunali - Treviso: T. 0422.658394 E-mail circolo@comune.treviso.it Segreteria Tour della Prevenzione - T. 320.4321544 E-mail tourprevenzione@centrodimedicina.com