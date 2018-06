Mercoledì 20 giugno, dalle ore 19.00, lo showroom di Pavan Interni (Via Paris Bordone, 106/A, 31030 Biancade) si animerà e prenderà vita con gli allievi di A.S.D. Scuola Danza Roncade in occasione della serata “Il design incontra la danza” organizzata da Festival dei Luoghi e delle Emozioni. Scuola Danza Roncade è presente nel territorio dal 1972, e dal 1990 è diretta da Claudia Ceron Soldà.

Una scuola che porta il nome di Roncade in giro per l’Italia grazie ai premi che vince ogni anno. Vicenza, Padova, Casarsa della Delizia (PN), Napoli, Fondo (TN), Desenzano del Garda (BS), Jesolo e Dolo (VE) sono solo alcune delle città in cui Scuola Danza Roncade ha vinto numerose borse di studio e si è classificata tra i primi posti in prestigiosi concorsi e stage, presieduti da giurie con giurati di grande fama nel mondo della danza. La scuola si occupa anche di aiutare i giovani talenti ad inserirsi nel mondo della danza: sei dei ragazzi seguiti da Claudia sono stati scelti da S. Pigato per iniziare un percorso di formazione ad avviamento professionale, che li vedrà impegnati da ottobre 2018.

Claudia Ceron è diplomata R.A.D. (Royal Academy of Dance of London), un diploma e un metodo riconosciuti in tutto il mondo, che abilita a preparare gli allievi agli esami ufficiali R.A.D. Il merito dei successi della scuola è sicuramente dato dalla direttrice e dalla sua continua formazione, ma anche dal team di insegnanti qualificati e diplomati che guidano quotidianamente gli allievi nello studio delle varie discipline che propone la scuola: danza pre-scolare, danza classica, modern, contemporary e hip-hop.

La partecipazione della scuola ad eventi innovativi, “non canonici” non è nuova, infatti Claudia e gli insegnanti che la affiancano sono sempre pronti ad accettare nuove sfide, a mettersi continuamente in gioco e a far provare ai loro allievi diverse esperienze, come la serata del 20 giugno. Scuola Danza Roncade poi è sempre partecipe anche agli eventi locali, come la notte Bianca che si terrà sabato 23 giugno, dove gran parte degli allievi si esibiranno in Piazza del Municipio a Roncade a partire dalle ore 21.30, e ospite della scuola sarà la band emergente Leave the Memories.

