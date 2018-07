Domenica 2/9 ore 18 - Zenson di Piave - Area Parrocchiale

Il giardino stregato di Maga Cornacchia

Gli Alcuni con Fata Corolla e Fata Valeriana



Corolla e Valeriana si ritrovano a interpretare due principesse imprigionate da Maga Cornacchia all’interno di un nero castello. Private dei loro poteri e potendo affidarsi solo a fantasia e creatività, le fate dovranno superare molte insidie per ritornare finalmente a casa.



INFORMAZIONI E COSTI: ingresso a offerta libera | Ingresso gratuito in caso di maltempo lo spettacolo sarà presso Auditorium Scuole Medie | Informazioni allo 0422.421142 e distribuzione2@alcuni.it oppure presso l’Ufficio Cultura del comune dello spettacolo.





Il teatro nelle piazze della Marca Trevigiana! 13 spettacoli programmati da giugno a settembre nei 10 comuni aderenti alla rassegna. “Paesi, Storie e Bambini” è un percorso teatrale, ideato da Gli Alcuni, che si snoda attraverso gli spazi pubblici della provincia di Treviso. Sono ormai tanti anni che è nata l'idea di affiancare alla rassegna estiva al Parco degli Alberi Parlanti questo fantastico ‘viaggio del teatro’ che, partendo dalla città di Treviso, toccasse buona parte dei comuni della Marca. Infatti proprio di un viaggio si tratta perché più di 100 spettatori seguono, ogni sera in una piazza diversa, le varie proposte teatrali, incontrandosi con le migliaia di spettatori che vivono nei luoghi toccati da “Paesi, Storie e Bambini”. Un'esperienza magica – come solo il teatro alle volte sa creare – che si rinnova ormai da 14 anni!“