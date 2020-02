Il lutto nel mondo odierno: affrontare la perdita di una persona cara in una società che sembra negare la morte

L'evento, promosso da ADVAR - Rimanere insieme ed il Comune di Asolo, affronterà come il vissuto del lutto sta cambiando nel mondo odierno. I bisogni della persona che si trova ad affrontare un lutto oggi. La funzione della comunità e l'importanza della rete socaile. Il servizio "Rimanere Insieme" nel territorio trevigiano come riferimento per tutte le persone che stanno vivendo il cordoglio anticipatorio e il lutto per la perdita di una persona cara.

INGRESSO LIBERO