"Il mio amico cane": a Resana una serata dedicata a chi ama gli animali

RESANA “Il mio amico cane!”. E’ questo il titolo della serata organizzata dall’assessorato alla sicurezza del comune di Resana che si terrà giovedi 22 marzo alle ore 20.30 presso il centro culturale di Resana. A parlare del “migliore amico dell’uomo” e delle attenzioni che occorre prestare ci saranno Patrizio Luisetto, medico veterinario, Alberto Zancanaro, educatore ed istruttore cinofilo, Oscar Targhetta, educatore cinofilo e il comandante della Polizia dell’Unione della Marca Occidentale Maurizio Zorzi.

“Una serata dedicata ai nostri amici cani ma soprattutto ai loro padroni – ha spiegato il sindaco Stefano Bosa nel presentare l’iniziativa – vogliamo aiutare chi ha un cane in casa ad avere dei preziosi suggerimenti per la gestione dell’animale, ci sono importanti accorgimenti da adottare ed è bene che i padroni li conoscano. Inoltre faremo il punto sugli obblighi che un padrone di un animale deve tenere conto nel rispetto dell’animale ma soprattutto dei vicini di casa e della collettività in genere. Una sorta di educazione dei padroni che riteniamo sia essenziale in una società civile come la nostra”.