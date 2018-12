"Il Natale di Meneghino": spettacolo di Burattini Aldrighi in Fabrica

Il 20 dicembre alle ore 18.30, Fabrica ospiterà un evento dal “sapore” tutto natalizio: uno spettacolo di burattini. All’interno di una splendida e tradizionale baracca, Valerio Saccà, fondatore della compagnia Burattini Aldrighi, con la collaborazione della moglie Nicoletta, daranno vita a uno spettacolo divertente e al contempo irriverente, il cui protagonista indiscusso è Meneghino. Tra risate e incantesimi, i profumati burattini di Valerio, in abiti sgargianti, riportano in auge eroi borghesi che agiscono sempre nel bene e mai per convenienza personale.

Burattini Aldrighi

Spettacolo in lingua italiana

ore 18.00 – ingresso libero senza prenotazione

Fabrica

Via Postioma 54/F

Catena di Villorba (TV)