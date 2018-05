L'associazione Scienza e Arte della Salute di Castello di Godego TV organizza per giovedì 24.05.18 alle 20.45 serata informativa

IL PERICOLO NEL PIATTO: Gli additivi alimentari e l’effetto che hanno sulla salute

La dott.ssa Marina Mariani farà un escursus fra conservanti, coloranti, edulcoranti, addensanti, stabilizzanti e aromatizzanti, sostanze chimiche abitualmente utilizzate dall’industria alimentare nei cibo.

Purtroppo la maggior parte delle persone non conoscono non solo queste sostanze ma soprattutto gli effetti che queste hanno sulla salute pubblica e dei bambini.

Per informazioni e prenotazioni www.artedellasalute.it