La parola contemporanea e quotidiana della poeta “performativa” Silvia Salvagnini, autrice di Il seme dell’abbraccio - poesie per una rinascita (Bompiani 2018), la musica di Nico De Giosa e la voce di Alessandra Trevisan si uniscono in un concerto per poesia, chitarra elettrica, musica elettronica e acustica, canzoni e visual originali a cura di Marco Maschietto