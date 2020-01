Il silenzio, ancora: a Moriago della Battaglia la nuova mostra di Egle Piaser

Personale di pittura di Egle Piaser

info: tel.0438890834

info@moriagoracconta.it



Inaugurazione sabato 11 gennaio 2020 - ore 18

Personale di pittura di Egle Piaser “Il silenzio, ancora”

con letture poetiche a cura di Antonio Francesco Quarta e interventi musicali di Francesco D'Elia

Introduzione a cura di Vesna Maria Brocca

Con il patrocinio di: Regione Veneto, Provincia di Treviso e Comune di Moriago della Battaglia

Una personale dalle mille sfaccettature di sensibilità e una presentazione che vede l'incontro di diverse forme espressive, per descrivere al meglio il soggetto al centro dell'attenzione di Egle Piaser. Un fiore che parla di poesia attraverso i suoi colori che divengono linguaggio universale come la musica, altra protagonista con i suoi silenzi. La pittrice riversa sulla tela il risultato di una lunga riflessione esistenziale dove i fiori diventano il frutto del suo cambiamento interiore. Un cammino personale non sempre di facile comprensione, motivo per cui si è scelto di parlarne attraverso i versi e le note più affini alla sua natura. Non una mostra né una presentazione, ma un evento artistico che si snoda dall' 11 al 26 gennaio capace di parlare di voi stessi.