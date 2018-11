Martina sogna l'Europa e partecipa alla finale del Tour Music Fest

Ha 23 anni, la musica nel cuore e domenica sarà in gara nella finale del TourMusic Fest – The European Music Contest, il più grande concorso europeo per cantanti emergenti. Martina Dal Cin, originaria di Sarmede, è determinata ed è pronta ad affrontare la competizione di domenica che si terrà al Jailbreak – Live Club di Roma. Per il vincitore la tappa successiva sarà la finale europea di dicembre.

L'abbiamo intervistata:

I: Com'è nata la tua passione per la musica?

M: E' una passione che ho da quando ero davvero molto piccola. Ho iniziato nel coro della chiesa, poi sono entrata nel coro ANA. A 11 anni ho iniziato a prendere lezioni private e oggi insegno nelle scuole di musica del territorio, affiancando la mia insegnante Rita Piaia.

I: Com'è stato il confronto con gli altri candidati?

M: Bello, c'era davvero un bel clima. Era visibile la voglia di mettersi in gioco da parte di tutti.

I: Come ti senti in vista di domenica?

M: Diciamo che l'adrenalina comincia a farsi sentire. Non vedo l'ora di salire sul palco e metterci tutta me stessa.

I: I tuoi fan più accaniti sono?

M: La mia famiglia e il mio ragazzo, decisamente. Devo ammettere però di avere un nutrito gruppo di persone che mi segue nelle mie esibizione. Non mancano mai di farmi sentire il loro affetto.

I: Hai un portafortuna?

M: Non direi. Anzi sì: il calore del mio pubblico.