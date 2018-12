Il UNICOMM inaugura un nuovo supermercato a marchio MEGA a Onè di Fonte (TV)

Prezzi bassi tutti i giorni: è la promessa di MEGA, l’insegna del Gruppo Unicomm che punta sul concetto della qualità al miglior prezzo.

Il Gruppo Unicomm di Dueville (VI), associato a Selex Gruppo Commerciale, prosegue nel suo percorso di sviluppo con un nuovo punto di vendita a marchio MEGA a Onè di Fonte (TV).

L’apertura è programmata per il prossimo 6 dicembre. Si tratta dell’ampliamento di un supermercato già esistente che sarà trasformato in MEGA.

Situato all’interno del Centro Commerciale di Onè, aumenterà considerevolmente la sua superficie di vendita passando da 1800 mq a 2500. Ospiterà oltre 16.000 referenze con una particolare attenzione al reparto dei freschi e alle categorie del grocery più apprezzate dai consumatori, come salutistico, biologico e petfood.

Sarà completamente nuovo al suo interno, con una fortissima attenzione ai temi del risparmio energetico tramite l’utilizzo di impianti ed attrezzature a basso consumo.

L’insegna è già ben conosciuta in provincia di Treviso visto che proprio in questo territorio è nato il primo MEGA a Piavon di Oderzo, l’8 dicembre del 2013, al quale si sono aggiunti i punti vendita di San Fior e di Treviso.

L’idea alla base del successo di MEGA è non limitarsi solamente alla convenienza ma puntare ad un concetto più ampio di “qualità al miglior prezzo”, offrendo ai propri clienti una grande scelta di prodotti delle marche più importanti con PREZZI BASSI TUTTI I GIORNI, per una spesa con costi leggeri. Per questo ad Onè di Fonte ci sarà un ampio reparto ortofrutta, un ricco banco pescheria, la macelleria e la gastronomia con le migliori proposte del territorio e nazionali a prezzi sempre convenienti.

Con la nuova apertura sarà confermata anche il ruolo di MEGA come punto di riferimento per i negozi specializzati, con tantissime referenze dedicate alle esigenze specifiche di bar, ristoranti e alberghi.

“Questa apertura si inserisce all’interno di un programma di sviluppo e di ristrutturazioni che ci porterà ad investire quasi 150 milioni di euro in due anni, andando a toccare tutti i canali di vendita in cui siamo presenti – spiega il cav. Marcello Cestaro, presidente del Gruppo Unicomm - Lavoriamo ogni giorno per crescere e migliorarci, con l’obiettivo di aumentare progressivamente il numero dei nostri collaboratori: siamo ormai più di 7.000, ma non esiste soddisfazione più grande di quella di creare occupazione”.

Nel 2017 il fatturato del Gruppo Unicomm è cresciuto del + 4,79% rispetto all’anno precedente con un’ulteriore miglioramento dell’EBIT rispetto agli anni precedenti ed anche la semestrale del 2018 ha confermato l’andamento positivo degli ultimi anni.

“La multicanalità della nostra azienda ci consente di programmare gli investimenti per andare incontro ai desideri dei consumatori e scegliere l’insegna ed il format in base al bacino di utenza – aggiunge Giancarlo Paola, direttore commerciale del Gruppo – Ed in questo momento dai nostri clienti giunge forte la richiesta di abbinare alla qualità un’attenzione sempre più forte alla convenienza. Con MEGA ci proponiamo di fare proprio questo e il successo dei primi sei punti vendita che abbiamo aperto ci sta spingendo ad investire su questa insegna”.

Gruppo Unicomm

Il Gruppo Unicomm (associato a Selex Gruppo Commerciale) controllato dalla famiglia Cestaro, con oltre 7.000 collaboratori, opera in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche e Lazio anche attraverso le società controllate Arca Spa, GMF Grandi Magazzini Fioroni Spa e M.Guarnier Spa, con una rete commerciale articolata composta da ipermercati, superstore, supermercati, cash & carry e discount. Il Gruppo ha chiuso il 2017 con un fatturato di oltre 2 mld di euro e per il 2018 si prevede una crescita di otre il 4%.

Il Gruppo Selex

Con 14 Imprese Associate, Selex, terzo Gruppo della distribuzione moderna con una quota di mercato dell'11,7%, è presente in tutta Italia con una rete commerciale formata da 2.542 punti di vendita e un organico di oltre 31.000 addetti.

Nel 2017 il fatturato ha raggiunto 10,7 miliardi di euro con un incremento del + 4,1%. Nel 2018 è prevista un'ulteriore crescita del + 4,2% che porterà il giro d'affari a 11,2 miliardi. Selex Gruppo Commerciale fa parte della centrale d’acquisto ESD Italia a sua volta partner della centrale EMD, leader in Europa.