"M'illumino di meno 2018": torna l'appuntamento al Parco degli alberi parlanti

TREVISO Il Parco degli Alberi Parlanti è sensibile al risparmio energetico e nel 2018 ha deciso di partecipare alla campagna "M'illumino di Meno" indetta da Radio2.

Come gesto simbolico di risparmio energetico abbiamo scelto di spegnere tutta la cedria e i 3 fari che puntano su di essa per 10 minuti alle ore 18 di venerdì 23 febbraio 2018. Ogni giorno invece cerchiamo di sostenere e divulgare una coscienza rispettosa dell’ambiente a tutti i ragazzi che partecipano alle nostre attività. L'hashtag per condividere l'iniziativa sui social network è #MilluminoDiMeno