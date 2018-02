Imaani Saleem live @Mattorosso

Imaani ha collaborato con importanti artisti come Chaka Khan, Nile Rodgers, Maceo Parker, Philip Bailey, Jimmy Cliff, UB40, Gloria Gaynor, Incognito, Ray Parker Jr, Betty Wright, Mica Paris, Anastasia, Jocelyn Brown.. e molti altri. Attraverso un repertorio raffinnato, lo spettacolo percorre atmosfere cangianti, da una selezione di canzoni originali che mostrano le emozioni crude e sentimentali che la vita può portare, alle cover piu’ classiche. Imaani sarà accompagnata da Danilo Minotti (Direttore d’orchestra per il Festival di Sanremo, ha suonato con Claudio Baglioni, Ramazzotti, Mina…); Francesco Signorini (Billy Cobham, Ron, Lucio Dalla, Fiorella Mannoia, Enrico Ruggeri, Giusy Ferreri…); Francesco Inverno ( Eugenio Finardi, Joyce E. Yuille, Vincent W. Williams…) e Manuele Maestri.

JjazzproJect

“…Imaani’s beautiful vocals are the standout element”

DJ Times

“…The magnificent vocals of Imaani, who weaves her magic over a backdrop of funk guitar and old-school synths”

Bluey (Incognito)

“One of the most wonderful and memorable voices…”

VOICE: Imaani Saleem

GUITAR: Danilo Minotti

KEYBOARDS: Francesco Signorini

DRUM: Francesco Inverno

BASS: Manuele Maestri