Conferenza-spettacolo

IMMIGRAZIONE: CAMBIARE TUTTO

Superare la paura con la conoscenza

Auditorium della Biblioteca Comunale di Montebelluna

Venerdì 31 gennaio 2020, ore 21



In occasione del suo decimo anniversario l’Associazione di volontariato Ambra, con il patrocinio del Comune di Montebelluna, organizza la

CONFERENZA-SPETTACOLO “IMMIGRAZIONE: CAMBIARE TUTTO”

di e con il prof. Stefano Allievi

Una nuova e diversa prospettiva sulla questione immigrazione, con l’obiettivo di superare la paura attraverso la conoscenza.

L’evento si svolgerà VENERDÌ 31 GENNAIO 2020 alle ore 21, nell'Auditorium della Biblioteca comunale di Montebelluna (Largo Dieci Martiri, 1), con ingresso libero.



Stefano Allievi è professore ordinario di Sociologia presso il Corso di Laurea in “Scienze sociologiche” dell’Università di Padova, specializzato nello studio dei fenomeni migratori, in sociologia delle religioni e in studi sul mutamento culturale e politico in Europa. È autore di oltre un centinaio di pubblicazioni in vari paesi e di numerosi articoli e interviste su dibattiti di attualità. I suoi testi sono stati tradotti in varie lingue europee, in arabo e in turco.



Associazione Ambra, Via dei Martini 8/10 - 31044 Montebelluna

Facebook: AmbraMontebelluna

Email: ambra.associazione@gmail.com