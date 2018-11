"Impariamo a rilassarci", un percorso per adolescenti

L’ adolescenza è un’età critica per i tanti cambiamenti che essa comporta.

In aggiunta spesso i ragazzi sono sottoposti a grandi stress, sia scolastici che sportivi.



Dopo il successo dello scorso anno presso l’Istituto Giorgi-Fermi di Treviso, torna il corso di Training Autogeno per ragazzi/ragazze con età compresa tra i 14 e i 19 anni!



Il training autogeno non è soltanto una tecnica di rilassamento; rappresenta un vero e proprio strumento di cambiamento per ottenere benefici sia in ambito scolastico che sportivo come ad esempio:



- ridurre ansia e stress.



- Aumentare la concentrazione, l’attenzione e la memoria.



- Migliorare le performance scolastiche e sportive.



- Aumentare l’autostima.



- Migliorare la conoscenza di sé e la consapevolezza del proprio corpo.



- Ridurre i disturbi psicosomatici (cefalee, gastriti, insonnia ecc…).



Il corso sarà strutturato in 5 incontri di gruppo della durata di 1 ora alle 20:30 nelle seguenti date:



- 19/11/18

- 26/11/18

- 3/12/18

- 10/12/18

- 17/12/18



Si svolgerà presso il Poliambulatorio Physiomed di Treviso, in viale della Repubblica 193/M



COSTI: 125 euro a persona per 5 incontri



Serata di presentazione GRATUITA il 12 NOVEMBRE ore 20:30



Per informazioni e prenotazioni:



Dott.ssa Pamela Formaggi, Psicologa, Conduttrice di Training Autogeno



Tel: 328 31 87 509



Email: formaggi.pamela@gmail.com



Facebook: Relazionamente