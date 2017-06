Impressioni mediterranee - Antilabè

IMPRESSIONI MEDITERRANEE Il viaggio è motivo di nuove conoscenze, ma anche di crescita interiore, confronto fra le proprie emozioni e "l'altro", ovunque sia, al di là di ogni barriera fisica e mentale. (Antilabè) Impressioni Mediterranee è un viaggio musicale attraverso sonorità e lingue dell'intero bacino del Mediterraneo: dalle coste del Portogallo alle isole greche, attraverso L'Africa, i Balcani, i Paesi Arabi e naturalmente l'Italia. La fusione fra idiomi diversi, giochi onomatopeici e sonorità elettroacustiche, con strumenti tipici delle aree geogra che esplorate, genera lo stile tipico degli Antilabé. Allo spettatore viene offerto un confronto tra le emozioni che muovono azioni di oggi come quelle di ieri, in un viaggio che abbraccia tutto il Mediterraneo e in cui la musica funge da lo conduttore tra diverse culture e paesaggi interiori. Un viaggio che supera ogni con ne...

GRAZIANO PIZZATI /// pianoforte, tastiere e composizione ADOLFO SILVESTRI /// basso elettrico & acustico, bouzouki e testi CARLA SOSSAI /// voce LUCA CREPET /// batteria, percussioni, marimba e vibrafono LUCA TOZZATO /// batteria e percussioni MARINO VETTORETTI /// chitarra elettrica, acustica, synth guitar e flauto dolce Collaboratori ELVIRA CADORIN /// voce PIERGIORGIO CAVERZAN /// sax soprano e clarinetto basso