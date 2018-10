In cucina con la Peri: ecco il corso per bambini dedicato ad Halloween

Continuano al BHR Treviso Hotel gli appuntamenti con la Peri! Dopo il sold out dello scorso appuntamento dedicato alla merenda sana e gustosa, sabato 20 ottobre il BHR Treviso Hotel ospita un doppio appuntamento con Elisa Perillo, più conosciuta come "La Peri" di Peri & the kitchen, kids food blogger e autrice del libro "Bimbe e bimbi, a tavola!”.

Alle ore 10.30 (già sold out!!!) e alle ore 16.00 (ancora posti disponibili), i piccoli chef prepareranno in modo divertente ricette “da urlo” dedicate alla festa di Halloween, con ingredienti e preparazioni a misura di bambino; grandi e piccoli potranno mettere le mani in pasta, imparare ricette a prova di bimbo e approfittare della Peri per domande e consigli. Ogni bambino avrà infatti la sua postazione di lavoro per preparare le ricette insieme alla mamma, al papà o ai nonni. La rassegna di incontri con La Peri è organizzata con l'obiettivo di semplificare la vita in cucina dei genitori attraverso ricette facili da replicare, gustose e soprattutto sane.

Più facile è più buono: è questo il motto di Elisa per i suoi piatti studiati insieme ad Alice Cancellato, nutrizionista del Policentro Pediatrico di Milano specializzata in alimentazione dell’età pediatrica. Ricette facili, creative e veloci con ingredienti di qualità e di stagione ideali per i bimbi piccoli ma adattabili a tutta la famiglia.



Età minima per partecipare: 4 anni compiuti.

Età massima per partecipare: 12 anni.

Ogni bambino può partecipare con un solo genitore (il corso è per bambini e quindi il genitore funge solo da assistente)



Prezzi:

€25,00 a coppia (genitore-bimbo) per il corso

+€10,00 per un bambino in più (si accettano al massimo 3 gruppi "genitore + 2 bambini")



Al termine del corso al Gioja Lounge Bar vi aspetta il pranzo con le prelibatezze dolci e salate del nostro chef Riccardo Aliceto oppure alla sera con un ricco aperitivo!

Posti limitati! Prenotazioni entro il 16 ottobre al numero 0422 3730 o alla mail: info@bassohotels.it.

I prossimi appuntamenti:

sabato 1 dicembre, alle ore 10.30 - NATALE

Per informazioni e prenotazioni:

Best Western Premier BHR Treviso Hotel

Centro Leonardo | Via Postumia Castellana, 2 | 31055 Quinto di Treviso (TV) | Italy

Tel +39 0422 3730 | Fax +39 0422 373999

www.bhrtrevisohotel.it