In maschera per la solidarietà

Assocuochi Treviso ha organizzato una importante serata dedicata alla solidarietà e alla convivialità: il 7 febbraio siete tutti invitati a partecipare presso Villa Corner della Regina a Vedelago alle ore 20 ad una cena di Gala in maschera. Tutto il ricavato della cena sarà devoluto in beneficenza all'associazione ONLUS Madre Teresa con sede a Maser, per aiutare i bambini dell'Africa.

"Ringraziamo fin da ora per l'aiuto a creare questo evento: la Villa che ci ospita, Idee e sapori, gli istituti alberghieri Maffioli di Castelfranco Veneto e Dieffe di Valdobbiadene, Irene Nichele e naturalmente ringraziamo già quanti di voi vorranno partecipare ed aiutarci a condividere questo evento".

La cena è aperta a tutti e la quota di partecipazione è di Euro 50.

Info e prenotazione entro il primo febbraio.

Elisabetta 3472295703 – e.zanesco@gmail.it