Mercoledì 23 AGOSTO - IN RIVA, L'Aperitivo Al Lago



Ogni Mercoledì D'Estate. È tornato l'aperitivo più amato a Treviso, è tornato IN RIVA! Tenetevi pronti che passeremo insieme ogni mercoledì d'estate al laghetto Antille!





• FREE ENTRY





DJ SET

• Frank Barnett





Evento garantito anche in caso di maltempo.

Possibilità di prenotare tavoli cena e dopocena.





POWERED BY: Supersonic Music Arena



INFO

Cristian: 320 1200787

Francesco: 346 1029756



C/o Sottovento Treviso

Via dei Vegri, 4, 31100 Treviso