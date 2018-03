In Sei Parole: contest letterario per non scrittori

Sin da quando Hernest Hemingway ha vinto una scommessa riuscendo a scrivere una storia in sei parole, schiere di scrittori si sono cimentati per condensare quanta più emozione e impatto possibile. La storia di Hemingway era: "Vendita: scarpe da bambino, mai indossate".



Noi non siamo scrittori, ma perché non provarci?



Un argomento, sei parole, una giuria, una cena premio. Per svegliare quell'Hemingway che dorme dentro di noi! A cura di Francesca Di Gangi, counselor relazionale, sociologa, formatrice e autrice - Scrittura Riparativa - www.scritturariparativa.it



✎ Durata incontro: 2 ore

✎ Partecipazione a 15 euro, aperitivo incluso, prenotazione obbligatoria allo 0422 1740391

✎ A seguire, Cena Cozy Dinner con menu alla carta; i partecipanti al contest che si fermeranno a cena riceveranno il dessert in omaggio!





