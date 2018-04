In sella con la Pro Loco - In bici tra natura, cultura e gastronomia

UN PAESAGGIO DA ASSAGGIARE

Domenica 29 aprile 2018



PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 08:30

Ritrovo dei signori partecipanti nella splendida piazza "La Rotonda di Badoere", visita guidata del complesso archittettonico



Ore 09:00

Consegna bici e partenza per le Sorgenti del Sile con Guida.

Lungo il percorso visita ad un'area adibita alla coltivazione e metodo della raccolta dell'asparago di Badoere Igp;



Ore 12:30

Pranzo con degustazione dell'asparago bianco e verde di Badoere Igp presso lo stand gastronomico.

Menù:

- Crepes agli asparagi di Badoere Igp;

-Straccetti di pollo agli asparagi con patatine fritte.

Acqua e vino



Ore 14:30

Partenza con bici per la visita ai Mulini di Quinto



Ore 17:00

Tappa conclusiva in un'azienda agricola, metodo di lavorazione e confezionamento dell'orticolo primaverile "Asparago di Badoere Igp"



Ore 18:00

Rientro a Badoere



La quota di partecipazione è di euro 18,00 e comprende:

- Bici per l'escursione alle Sorgenti del Sile e ai Mulini di Quinto;

- Pranzo presso stand gastromico

- Guida



IL PAGAMENTO E' DA EFFETTUARE ENTRO E NON OLTRE IL 25 APRILE 2018.



***IN CASO DI PIOGGIA L'EVENTO SARA' SVOLTO IL 6 MAGGIO***





Per prenotazione e informazioni:

Pro Loco del Comune di Morgano

Piazza Indipendeza, 42 - Badoere (TV)

Da lunedì a sabato 09:30 - 12:30



Inoltre si potrà prenotare presso:

Segreteria Unpli Treviso 0438 893385

Ufficio IAT Treviso 0422 547632

Ufficio IAT Aeroporto Treviso 0422 263282