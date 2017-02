In - Trio live all'Agribirrificio Petrarubla

Festa di carnevale con la musica a tutto tondo degli In - trio all'agribirrificio Petrarubla di Pederobba, località Curogna. Il gruppo musicale In - Trio composto da: Fabio Ray Pasqualin al piano e voce, Fabio Spain Spagnolo voce e armonica e Mauro Gatto alla batteria, propone musica pop rock a 360 gradi internazionale. Menù della serata proposto da Petrarubla: stinco, patate e birra a 10€; solo birra artigianale, ogni tre birre medie la quarta è omaggio. Possibilità di ballare e chi vuole può vestirsi in costume da carnevale. A seguire dj set.