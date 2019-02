"In tutti i sensi", ovvero i ventidue modi in cui interagiamo con il mondo

Sappiamo tutti di avere cinque sensi: vista, olfatto, udito, gusto e tatto. Poi c'è il famoso sesto senso, ma nessuno è mai riuscito a spiegarlo bene. La padovana Marta Telatin lo studia da quando aveva 13 anni (ora ne ha 35), dal momento in cui ha perso la vista. E avendo «esplorato le mille sfumature del verbo sentire», ha scoperto che il sesto senso è come un grande fiume alimentato da 16 affluenti. Di questi 22 sensi e del buio da «attraversare senza paura», perché poi si riempie di bolle colorate, Marta Telatin parla nel suo ultimo libro In tutti sensi (già alla seconda ristampa per Rapsodia edizioni), un po' autobiografia e un po' romanzo di formazione. L'autrice lo presenterà alla libreria Feltrinelli di Treviso venerdì 22 febbraio alle 18. A moderare l'incontro la giornalista Antonella Scambia, collaboratrice come Marta della piattaforma al femminile Smazing.it.



In tutti i sensi è il primo libro in prosa di Marta Telatin, che come poetessa ha invece pubblicato sette raccolte di versi e partecipato a due antologie. L'azione prende le mosse da una mattina trascorsa da Marta in una classe delle scuole medie. Le domande dei ragazzi, curiose, divertenti ma mai impertinenti, introducono una serie di flashback che raccontano il percorso dell'autrice: dallo scontro all'accettazione della malattia prima e della disabilità poi, alla conquista dell'autonomia, alla scoperta della polisensorialità, che è diventata il paradigma per gli studi e per il lavoro. Marta Telatin, infatti, è sociologa e comunicatrice di formazione, artista a tutto tondo di mestiere. Oltre all'attività di poetessa e scrittrice, gira l'Italia con reading poetici interattivi che sono veri e propri spettacoli; è pittrice e ha ideato laboratori di scrittura cre-attiva (come lei ama definirli) che propone a scuole e associazioni culturali. Info: www.martatelatin.it, 347 9765911.

