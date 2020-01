Inaugurazione Anno Beethoveniano con l'Orchestra Machiavelli

Programma:

F. Mendelssohn, Ouverture Le Ebridi

S. Barber, Concerto per violino e orchestra

L.V. Beethoven, Prima Sinfonia op.21



ORCHESTRA MACHIAVELLI

DIRETTORE Leonardo Benini

VIOLINO Davide De Ascaniis



La nascita di un Maestro è una data che segna un punto di svolta nella storia. Nel 2020 si festeggiano i 250 anni del genio di Ludwig Van Beethoven, e l’Orchestra Machiavelli lo vuole fare suonando la sua sinfonia n.1 e incontrando amici, come il giovane Maestro Leonardo Benini o grandi artisti affermati a livello internazionale, come il virtuoso violinista padovano Davide De Ascaniis.