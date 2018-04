Bricoman apre a San Fior!

L’11 Aprile alle ore 7:00 aprirà i battenti il nuovo punto vendita Bricoman di San Fior, in Via Nazionale, 92 SS13 Pontebbana (TV), un’occasione da non perdere per chi abita in zona e vuole scoprire una formula molto innovativa. Non si tratta del classico negozio di bricolage! Bricoman è un negozio per professionisti aperto anche ai privati, una sorta di grossista aperto al pubblico con prezzi uguali per tutti. Con oltre 25.000 articoli presenti tra i reparti di idraulica, sanitari, elettricità, falegnameria, ferramenta, utensileria, vernici, piastrelle ed edilizia, è il più grande specialista di prodotti tecnici professionali per la costruzione e ristrutturazione della casa.

Nell’edilizia di Bricoman si entra direttamente con l’auto o con il furgone, si può caricare velocemente la merce e pagare alla cassa dedicata senza dover nemmeno entrare in negozio.

Ma qual è il motivo di tanto successo?

prezzo basso sempre garantito

disponibilità di grandi stock di merce

presenza di marche professionali riconosciute

prezzi trasparenti sempre con iva già inclusa

orario esteso e continuato con apertura tra le 7 e le 7.30 a seconda dei punti vendita

Bricoman acquista enormi partite di merce in modo da ottenere prezzi molto vantaggiosi, questa scelta insieme a una grande attenzione alla riduzione delle spese (sobrietà degli allestimenti ed essenzialità degli imballaggi), permette a Bricoman di garantire prezzi bassi sempre.

Sul sito saranno disponibili i prodotti con i relativi prezzi e le quantità, potranno essere acquistati sia in modalità “clicca e ritira” sia chiedendo la consegna a domicilio. On line sarà inoltre possibile sfogliare il volantino e il catalogo di 436 pagine, con la possibilità di poterlo ritirare anche in negozio.

Il sito del negozio di San Fior verrà attivato il giorno dell’apertura, l’11 aprile, ma nel frattempo è possibile sbirciare tutti i prodotti e i prezzi sul sito di Bricoman Verona , un altro negozio della catena.

Bricoman è sempre alla ricerca di giovani da assumere come venditori, hostess cassa e addetti alla logistica. Le candidature vanno inviate attraverso il sito Lavorainbricoman.it.

Bricoman vi aspetta dunque l’11 Aprile a San Fior!