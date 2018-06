Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso e Ufficio Iat: ecco l'inaugurazione

Il Presidente della Camera di Commercio Treviso-Belluno | Dolomiti Mario Pozza



Il Presidente del Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso Gianni Garatti



Il Sindaco di Treviso





Vi invitano all'inaugurazione della nuova sede del Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso e della nuova sede dell'Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) di Treviso Centro: Mercoledì 6 giugno 2018 ore 15.30 in Sala delle Contrattazioni presso la Camera di Commercio di Treviso - Belluno | Dolomiti in Piazza Borsa - Treviso. Interverrà l’Assessore alla programmazione, fondi UE, turismo, commercio estero della Regione Veneto Federico Caner a cui seguirà rinfresco offerto dal Comitato Promotore della Primavera del Prosecco Superiore





Per conferma di partecipazione: https://goo.gl/7UBB8g







Info e contatti: incoming@marcatreviso.it







Partner per la gestione dell'Ufficio IAT: UNPLI Provinciale di Treviso