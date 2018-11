Grande inaugurazione della "Loggia Incantata", mega installazione di #design adibita a scenografico palcoscenico del #Natale 🎄🎄🎄trevigiano 2018, una festa aperta a tutti che darà il via a oltre un mese di eventi, concerti, spettacoli gratuiti. La serata, condotta da Chiara Perale, inizierà con i saluti del Sindaco Mario Conte che insieme alla Giunta darà il via all'evento e, nel racconto dell'importanza storico-culturale di questo straordinario monumento, alla performance live dell'artista Diego Sacilotto 🎨 che dipingerà a ritmo di musica un "murale" su un pannello di circa 15 metri (che poi farà da sfondo a tutti gli spettacoli) omaggio alla storica Libreria Tarantola che ha segnato la rinascita culturale di #Treviso nel secondo dopoguerra e che per molti anni, sino al suo restauro, ha avuto sede proprio alla Loggia.



La serata continuerà con il concerto delle straordinarie (e bellissime) artiste "Lieta Naccari e Giulia Vazzoler Piano & Voice Duo" che incanteranno il pubblico con canzoni senza tempo come La Vie en Rose, Moon River e Over The Rainbow...💃💃 A rendere la serata ancora più speciale ci saranno le bollicine offerte da Montelvini, mentre per i più golosi ci sarà l'osteria Chef in Viaggio, food truck tra i più amati del Veneto, che ci delizierà con specialità di ogni tipo! 🍸 Vi aspettiamo!