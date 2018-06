Inaugurazione mostra “L’orbe – Illusorio” di Valentina Biasetti

In pieno centro storico, è da poco nato un nuovo spazio per vivere il mondo della cultura, per acquistare opere e prodotti di design, ma soprattutto per condividere la passione per l’arte in tutte le sue sfaccettature: “The Queendom Gallery – Art & Design Gallery”. Si tratta di un progetto nato dalla passione di Fabio Cosentino, che ha deciso di scommettere su Treviso per uno spazio dedicato all’arte ed al design, in cui discutere, vendere opere e condividere interessi culturali. Partner di Cosentino, in particolare in merito al design di riferimento in galleria, Damiano Miotto: precedentemente Sales Manager a Fabrica, Art Director di varie case di produzione e programmi televisivi, gestisce “The Kingdom Communication”, casa di produzione ed agenzia di comunicazione.

Il 15 giugno, a partire dalle ore 18.30, verrà proposta la mostra “L’orbe - Illusorio”, con opere della giovane artista Valentina Biasetti. Il giorno dell’inaugurazione sarà strutturato in due tappe:

- Visita alla mostra ad ingresso libero presso la galleria in via Municipio 41: l’artista racconterà il suo percorso creativo e verrà offerto un aperitivo;

- Cena ispirata alle opere visibili, solo su prenotazione, presso NaturaSì Bistrot Treviso, in viale Cadorna 13.

Sponsor tecnico dell’evento: NaturaSì Bistrot Treviso

Per informazioni e prenotazioni: thequeendomgallery@gmail.com

