Incontra il tuo animale guida!

L' Animale Guida è un’energia astrale portatrice di simboli, che dona capacità e verità particolari a seconda della sua natura.



Nelle culture sciamaniche di tutto il mondo la connessione con gli Animali di Potere è fondamentale. L’ Animale di Potere, attraverso il suo riconoscimento ed in alcuni casi attraverso un’ iniziazione, dona le sue qualità alla persona che lo invoca realizzando così un legame che può durare anche per tutta la vita.



Nel viaggio sciamanico sarai guidato dal suono di guarigione del tamburo, per entrare in uno stato di coscienza non ordinario e intraprendere il Viaggio nel tuo Mondo Interiore.



Abbandonerai il tuo emisfero sinistro, quello legato alla razionalità, andando alla scoperta del tuo lato più intuitivo e creativo.



Nel viaggio sciamanico entrerai in contatto con fonti di energia profonde e primordiali e riceverai aiuto e chiarezza mentale ed emotiva, per la risoluzione di un problema, di uno stato di malessere o disequilibrio.



Ma da dove arrivano queste risposte? Beh, dalla persona che meglio ti conosce: TE!



Attraverso il Viaggio Sciamanico, imparerai a entrare in contatto con la tua essenza e ad attingere ad essa per risolvere i momenti di smarrimento e difficoltà, spogliato da tutti i condizionamenti interni ed esterni.



Se tutto questo risuona in te, non credi sia tempo di regalarti un'opportunità di benessere e crescita?



Cosa ti servirà:



- benda o foulard per coprirsi gli occhi;

- cuscino o tappetino per sedersi;

- candelina con portacandela;

- carta e penna o diario.



