INCONTRART - "Jackson Pollock: pulsioni astratte"

TRA Treviso Ricerca Arte propone al proprio pubblico una serie di incontri dedicati all'arte contemporanea che raccontano le principali tendenze degli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento: dall'informale europeo all'action painting americana di Jackson Pollock fino ai grandi pittori figurativi come Francis Bacon e Balthus; ma anche la Pop Art di Andy Warhol e Robert Rauschenberg in contrapposizione ai movimenti di rottura sociale come Fluxus. Due decenni tumultuosi e di grande rinnovamento che hanno postole basi dell'arte presente. A cura di Carlo Sala.

MERCOLEDI 22.02 ore 20.45 - "Jackson Pollock: pulsioni astratte"

Terminata la seconda guerra mondiale si assiste a livello internazionale ad una grande rinascita dell'arte all'insegna dell'astrazione. Uno dei maggiori protagonisti è Jackson Pollock: esponente dell'action painting americana ha rinnovato il concetto stesso di pittura attraverso le sue rivoluzionarie tele realizzate con la tecnica del dripping, la sgocciolatura del colore. Un decennio, i Cinquanta, che hanno visto anche un grande fermento in Europa con l'avvento della pittura informale.