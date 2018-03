Incontri di musica ad Art Voice Academy

Giovedì 29 marzo 2018, alle 20.30 i giovanissimi musicisti della Ann Arbor Pioneer Symphony Band and Jazz Band saranno ospiti di Art Voice Academy a Castelfranco per l’unica tappa veneta della loro tournée europea: un’avventura entusiasmante che vedrà i talenti del Michigan esibirsi nella prestigiosa scuola veneta. Castelfranco Veneto ospita l’unica tappa veneta del tour europeo della Ann Arbor Pioneer Symphony Band, di Ann Arbor, Michigan, scuola di grande tradizione fondata nel 1856, che offre un ampio programma musicale sia corale che strumentale: la band, composta da 67 elementi di età compresa fra i 14 e i 18 anni, si esibirà all’Art Voice Theatre, in via delle Mimose 6, a Castelfranco Veneto, giovedì 29 marzo 2018 , alle ore 20.30, creando per un momento di incontro unico fra giovani talenti veneti e statunitensi.



La Ann Arbor Pioneer High School, che da sempre incoraggia i propri alunni ad intraprendere esperienze musicali complementari a quella scolastica, nel 2015 è stata insignita del suo ottavo Grammy® Gold Status, prestigioso riconoscimento della Grammy Foundation che seleziona le migliori scuole musicali degli Stati Uniti.

La scuola incoraggia i ragazzi a sviluppare il proprio talento e li sostiene nelle esibizioni pubbliche; proprio nell’ambito di questa volontà di crescita trova spazio la scelta di dare occasione ai giovanissimi artisti di portare la propria arte nel Vecchio Continente, con tournée che toccano, oltre all’Italia, Croazia, Slovenia e Austria offrendo così anche al pubblico veneto l’esperienza di un concerto che espressione della cultura d’oltreoceano.



Ad ospitare i giovanissimi artisti statunitensi sarà una delle eccellenze della musica veneta: Art Voice Academy, nata nel 2003 da un'idea del Maestro Diego Basso che la dirige con dedizione e passione.

Art Voice Academy e il Maestro Basso da sempre promuovono l’incontro tra universi musicali differenti, calcando i palchi più vari e prestigiosi, dai teatri celebri alle piazze fino alla tv, aprendosi sempre a nuove esperienze, come l’incontro con Ann Arbor Pioneer High School, vero e proprio momento di confronto fra le tradizioni ed esperienze musicali di due continenti.

Sarà lo stesso Maestro Basso, reduce dal successo televisivo di Sanremo Young, insieme agli allievi dell’Accademia ad accogliere e presentare al pubblico trevigiano la prestigiosa band d’oltreoceano.



A dirigere i giovanissimi musicisti del Michigan sarà la mano esperta di David Leach, da oltre quindici anni alla guida della band, che ha saputo mantenere gli altissimi livelli qualitativi della scuola, affiancandoli ad esperienze di profilo nazionale ed internazionale, tra cui spiccano le esibizioni alla Carnegie Hall, la partecipazione al Mid-Europe Music Conference in Austria, e il tour in Cina.



L’ingresso al concerto è libero e gratuito.