Gli effetti dello stress sul corpo: come prevenirli agendo sugli stili di vita

Hai mai sentito parlate di disturbi cronici? Molto spesso una delle concause è un livello di stress reale o percepito che può contribuire ad innescarli e a farli perdurare nel tempo. In questo seminario impareremo a individuare i fattori di rischio fisici, alimentari, emotivi ed ambientali e a prevenire i disturbi fisici causati dallo stress attraverso l’indagine degli stili di vita, applicando soluzioni e strumenti pratici per mantenere e migliorare lo stato di benessere.



Il seminario è aperto a tutti con iscrizione obbligatoria: la quota di partecipazione è di 70 € comprensiva di tessera associativa e pranzo presso il ristorante “Al concerto”.



Programma della giornata:



– ore 9:30 – arrivo presso il Best Western Titian Inn Hotel, iscrizione al seminario ed espletamento delle pratiche burocratiche https://www.titianinntreviso.com



– ore 10:00 – inizio della prima parte del seminario



– ore 13:00 – pausa pranzo presso il ristornate dell’hotel (buffet di verdure, bis di primi, acqua e caffè)



– ore 14:30 – inizio della seconda parte del seminario



– ore 18:00 – termine della giornata



Relatore:



Enrico Carniato, ideatore del Metodo P.F.M. Psico-Fisico-Muscolare™ https://www.lenergiavitale.it/wp/?p=1007 Nel 2015 ha fondato l’associazione culturale “L’Energiavitale®” per la ricerca, lo sviluppo e la divulgazione di nuove tecniche olistiche integrate. Da quattro anni insegna in Italia il Metodo P.F.M. Psico-Fisico-Muscolare™ attraverso uno specifico percorso di formazione. Attualmente sta frequentando il corso di laurea in “Scienze e tecniche del fitness e dei prodotti della salute” presso l’Università di Camerino (MC).



Per l’iscrizione al seminario è possibile telefonare al numero 3474087058 oppure inviare una e-mail a lenergiavitale@hotmail.it



Per maggiori informazioni consultare il sito https://lenergiavitale.it/calendario-conferenze/