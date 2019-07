L’ex ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda torna a Treviso

L’ex ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda torna per la prima volta in Veneto venerdì 26 luglio dopo essere stato eletto al Parlamento Europeo per la lista Partito Democratico - Siamo Europei. Record di preferenze a Nordest, Calenda ha scelto Treviso per iniziare i suoi appuntamenti nel collegio che gli ha dato fiducia. L’incontro sarà alle 18.00 in Piazza dei Signori sotto la Loggia dei Trecento.

«Sono molto contento che Calenda abbia scelto Treviso per tornare in Veneto dopo il suo successo personale in termini di preferenze - spiega il consigliere comunale Nicolò Rocco, referente provinciale del movimento fondato dall’ex ministro dello sviluppo economico Siamo Europei - anche perché questo è un territorio in cui il suo lavoro e il suo profilo sono sempre stati apprezzati. Abbiamo deciso di organizzare un incontro in piazza perché è giunto il tempo di costruire un’alternativa tornando a confrontarsi nei luoghi aperti».