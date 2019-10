Incontro con Carlo Petrini - Un'agenda per la terra

L’anidride carbonica (CO2) che si accumula nell’atmosfera è la principale responsabile del cosiddetto “effetto serra” e, quindi, dell’innalzamento della temperatura del pianeta. Dall’inizio della seconda rivoluzione industriale (quella basata su elettricità e chimica), le attività umane hanno causato l’aumento della concentrazione media annuale di CO2: è la concentrazione senz’altro più alta degli ultimi 800 mila anni. Dall’innalzamento della temperatura derivano i problemi che affliggono oggi il pianeta: per questo è giusto parlare di crisi climatica.



Carlo Petrini fa quindi un appello a piantare 60 milioni di alberi in Italia entro il 2020. L'appuntamento è per sabato 12 ottobre ore 18.00 presso la chiesa di San Teonisto per l'incontro organizzato in collaborazione con Comunità Laudato Sì Treviso-Africa, Associazione Officine Aperte e Fondazione Benetton.